Trucchi assurdi per WhatsApp, ce ne sono 3 SEGRETI

Più funzioni passano spesso inosservate quando si tratta di WhatsApp, anche se in questo caso non stiamo parlando di qualcosa di incorporato direttamente all’interno della famosa applicazione di messaggistica. Oggi infatti si parla di applicazioni di terze parti, quelle che in un certo qual modo possono andare ad integrare la già estremamente fornita piattaforma.

WhatsApp: queste sono le funzionalità di cui dovreste venire a conoscenza oggi

La prima funzionalità di cui tutti dovrebbero venire a conoscenza consente di spiare le persone ma in maniera legale e non invasiva. Potrete infatti rifarvi ad una piattaforma di terze parti da scaricare direttamente dal web in formato apk. Stiamo parlando di Whats Tracker. Con una notifica potrete sapere quando quel contatto da voi monitorato entra o esce da WhatsApp in tempo reale.

La seconda applicazione che gli utenti dovrebbero conoscere garantisce un livello di privacy ancora superiore. Il nome da tenere in considerazione è quello di Unseen. Una volta scaricata questa piattaforma di terze parti, non bisognerà più aprire WhatsApp per leggere tutti i messaggi in arrivo. Non aggiornerete l’ultimo accesso e non sarete mai online pur avendo letto tutto ugualmente.

C’è un’ultima piattaforma di cui tenere conto infine, ovvero WAMR. Una soluzione del genere garantisce agli utenti un’opportunità in più, cioè quella di recuperare i messaggi eliminati di proposito dagli interlocutori con cui si chatta.

Tutte queste soluzioni sono gratuite, per cui non dovrete pagare né un prezzo per scaricarle, né un prezzo di abbonamento mensile o settimanale. Almeno per il momento non ci sono segnali di illegalità, per cui potete tranquillamente procedere al download.