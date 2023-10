La WindTre sorprende tutti i clienti con un’iniziativa che regala loro un buono che variano dai 5 ai 10 euro per l’acquisto di prodotti provenienti da siti web e store di varia natura. Uno che sicuramente apprezzerete è quello dal valore di 10€ per effettuare un acquisto Amazon. Alcuni utenti già fortunati hanno potuto sperimentare questa trovata, ricevendo premio sul proprio numero. Il regolamento prevede l’uso del buono entro il 23 ottobre, soltanto però sui prodotti spediti e venduti in maniera diretta da Amazon Italia.

L’iniziativa dedicata a tutti coloro che sono iscritti al programma di fedeltà WinDay e potranno usufruire del premio effettuato una spesa minima di 30€.

I buoni WindTre

Le iniziative di WindTre di questo genere sono differenti e dimostrano un’attenzione all’utenza non indifferente. Giovedì 12 ci sarà il Win Quiz e il Win Giga Quiz. Il premio di quest’ultimo è lo smartphone di ultima generazione Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Sabato, invece, potreste vincere 10 euro su un acquisto da 50 euro sul sito di Tigotà. Domenica, inoltre, ci sarà uno speciale quiz a tema musicale. Gli utenti più bravi e veloci potranno ottenere ben 3.000 euro di ricariche o anche sconti sulla fattura.

Nel caso in cui, quindi, vorreste cambiare operatore e stiate valutando la WindTre questo potrebbe essere un ulteriore motivo per ufficializzare il passaggio. Le offerte disponibili sono diverse, ma tutte molto vantaggiose. Potreste scegliere, ad esempio, la promo Full 5G che include 200 GB di navigazione iper-veloce, minuti senza limiti, 200 messaggi e altri 50 minuti per contattare i numeri esteri. Incluso nel pacchetto vi è anche un nuovissimo smartphone che verrà pagato direttamente attraverso la spesa mensile di 14,99 euro.

Se non doveste fare in tempo state tranquilli, avrete altre tantissime occasioni per vincere fantastici premi. Per accedere a tutte le informazioni e leggere il regolamento completo vi basterà effettuare una ricerca online.