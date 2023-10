In questi giorni si sono tenute diverse trattative e assemblee per l’assegnazione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di Serie A. Dopo esiti infruttuosi e offerte rifiutate, si vocifera che Pier Silvio Berlusconi stia cercando di riportare la Lega Calcistica sui canali Mediaset non a pagamento.

Un’azione che farebbe felici migliaia di tifosi appassionati. Ora come ora, per guardare anche solo una partita dal piccolo schermo, è necessario acquistarla. Con una manovra del genere, se il progetto andasse in porto, le piattaforme del momento come, Sky Sport e Dazn. non avrebbero vita facile. Quando si arriverà ad una conclusione? La proposta Mediaset potrebbe concretizzarsi? Vediamo.

La Serie A potrebbe davvero arrivare su Canale 5?

La Mediaset ha lavorato per mesi alla progettazione di una proposta da sottoporre ai dirigenti della Serie A per gli anni che vanno dal 2024 al 2029. Più che una novità si tratterebbe di un ritorno sulla Mediaset. Negli anni passati, infatti, prima che Sky e Dazn facessero il loro debutto come duo indissolubile, le partite erano disponibili sui canali Premium. Ora però non ci sarebbe bisogno di effettuare alcuna spesa.

Gli studiosi della società Equita hanno subito espresso il loro consenso sul come back della Serie A sui canali Mediaset. Tuttavia, la prospettiva potrebbe non essere realistica. Secondo le recenti indiscrezioni, i favoriti continuano ad essere MFE, DAZN e Sky. Si era parlato anche della possibilità che la Lega creasse dopo anni il suo canale ufficiale, ma non sembra essere ancora pronta. Ciononostante, se il piano Mediaset dovesse davvero prevedere la diffusione di una partita a settimana in chiaro, potrebbe trasformarsi in un’ipotesi più che plausibile. Non ci resta che attendere la fine delle trattative per scoprire il nostro destino calcistico. Voi cosa preferireste?