In questi giorni in Corea si è tenuto il Kia EV Day, una giornata speciale nel corso della quale l’azienda ha voluto sottolineare e raccontare al pubblico la propria strategia globale per quanto riguarda i veicoli elettrici, puntando fortissimo sulla EV Revolution, ovvero sull’ampliamento dei modelli disponibili, nell’idea comunque di rendere l’elettrico accessibile ad ogni singolo consumatore (la visione “EV per tutti”).

Kia EV5, il nuovo SUV compatto

Nel corso del medesimo evento è stato presentato anche EV5, un SUV 100% elettrico dalle dimensioni compatte, ideale per tutte le famiglie di millenials, anch’esso costruito sulla piattaforma E-GMP. Il design audace lo contraddistingue per un abitacolo in grado di reinventare completamente gli spazi, traendo ugualmente ispirazione da EV9. La vettura viene venduta attualmente in Cina in una variante da 64 kWh e motore da 160 kW, con una autonomia generale di 530 km, per poi essere disponibile anche in un modello long-range da 88kWh e 720km di autonomia (con in futuro la versione GT).

All’interno della vettura troviamo tutta la tecnologia del caso, con un sistema infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), ed il supporto agli aggiornamenti software over-the-air, affiancato da un wide display panoramico, capace di combinare un cluster da 12,3 pollici ed un altro sistema sempre da 12,3 pollici, a cui aggiungere un display da 5 pollici, utilizzato per il controllo del clima, andando ad eliminare quasi completamente i pulsanti fisici.

Non mancano tutti gli ADASS attualmente disponibili, per una maggiore sicurezza alla guida, molteplici configurazioni dei sedili, con possibilità di spaziare tra il tessuto in PET riciclato o la pelle BIO, le sedute sono completamente reclinabili per evitare e prevenire i disturbi alla schiena, con funzione di massaggio con quattro modalità diverse (e tre intensità). La KIA EV5 è estremamente versatile, infatti nella parte posteriore si trova anche un frigorifero/riscaldatore che permette di riscaldare o raffreddare le bevande tra 5 e 55 gradi, con capacità di 4 litri, trasformando il posteriore in una sorta di sala da pranzo data la possibilità di abbattere i sedili della seconda fila.

Molto interessante è stata anche la presentazione di due vetture concept, parliamo infatti di Concept EV3 e Concept EV4, soluzioni innovative che cercano di abbracciare perfettamente i concetti espressi in Opposites United, la filosofia alla base di KIA. Al momento non si dispongono di ulteriori informazioni in merito, ma seguiranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi mesi per conoscere più da vicino tutte le vetture discusse nel nostro articolo.