Il mercato dell’elettrico è in continua crescita. Le auto elettriche presentano enormi vantaggi soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento e la possibilità di risparmiare a lungo termine sulle spese di ricarica. Come ben sappiamo però presentano un enorme svantaggio, soprattutto in Italia, una rete di ricarica ancora poco sviluppata. In particolare, ciò che richiedono molti utenti è la possibilità di poter ricaricare privatamente le proprie auto, risparmiando così tempo e anche denaro nei casi in cui si fa uso di pannelli solari per l’elettricità.

Proprio per questo, lo Stato sta incentivando l’installazione di colonnine di ricarica ad uso domestico. Lo scorso agosto 2022 era stato annunciato il bonus e finalmente sta per diventa operativo per tutti coloro che hanno effettuato i lavori per impiantare le colonnine di ricarica. Il fondo ha un valore di 40 milioni di euro e a partire dal 19 ottobre sarà possibile richiedere il Bonus presentando la domanda telematicamente sulla piattaforma Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Vediamo insieme come fare.

Come procedere per ottenere il Bonus colonnine

Il bonus è stato introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a, del DPCM del 4 agosto 2022 e consente di ottenere fino all’80% della spesa totale sostenuta per l’installazione delle colonnine per le auto elettriche.

Tutti coloro che hanno installato le colonnine di ricarica possono richiedere il bonus a partire dal prossimo 19 ottobre. Ci sono però delle ristrettezze. Il bonus infatti può essere richiesto solo da coloro che ne fanno un uso privato e non aperto al pubblico. Inoltre possono accedere tutti coloro che hanno effettuato l’installazione del 4 ottobre 2022 e poi per tutto il 2023. L’importo minimo è pari a 1.500 euro che sale a 8.000 euro per i condomini.

Online verrà a giorni rilasciata la piattaforma dove richiedere il rimborso. Attenzione, c’è un lasso di tempo piuttosto breve per poter accedere a questa possibilità. Infatti, sarà possibile presentare la domanda dalle 12:00 del 19 ottobre fino alle 12:00 del 2 novembre 2023.

Per accedere è necessario essere in possesso di un sistema di identificazione dell’’identità digitale (Spid, Cie o Cns). Inoltre, bisogna possedere anche un indirizzo di posta certificata (Pec).

Online è disponibile il modulo di domanda che bisogna compilare e poi inoltrare in piattaforma. Nel momento della compilazione della domanda verrà rilasciata una ricevuta in formato PDF che non sarà possibile modificare.

Le spese comprese nel bonus

È possibile ricevere un rimborso per tutte le spese che riguardano la progettazione, l’acquisto delle colonnine e di altri dispositivi necessari, le spese riguardo gli impianti elettrici e la connessione alla rete elettrica oltre a quelle di tutte le opere edili necessarie per l’impianto.

Tutte le suddette spese devono poter essere tracciate e per questo non sono ammesse al beneficio tutte le spese pagate in contanti.

In caso di esaurimento dei fondi disponibili, come affermato sul decreto, sarà possibile che la piattaforma venga chiusa in anticipo. Ricordiamo inoltre che almeno per un primo momento potranno richiedere il bonus tutti coloro che hanno installato le colonnine dal 4 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022. Solo in un secondo momento verrà abilitato l’accesso a tutti coloro che hanno proceduto con l’installazione a partire dal 2023.