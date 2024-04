Iliad sfida i VIRTUALI con la Giga 180: in regalo c'è il 5G

Grazie a tutte le sue offerte che si sono avvicendate nel corso degli anni, Iliad è diventato il gestore di riferimento di molti utenti. Questa grande azienda si è dimostrata fin da subito quella vincente, soprattutto quando nel 2018 è arrivata per la prima volta in Italia. In merito gli è stato attribuito subito dagli utenti, che hanno visto la grande convenienza e soprattutto la grande abbondanza di contenuti.

Non è semplice trovarsi di fronte ad un’offerta che possa garantire gli stessi contenuti ma soprattutto lo stesso prezzo per sempre. Iliad in genere garantisce promozioni di questo tipo, motivo per cui gli utenti continuano a scegliere il gestore. Gli ultimi anni hanno insegnato al pubblico come scegliere una promo mobile, anche alla luce della grande concorrenza.

Iliad continua però a detenere lo scettro senza troppi problemi, soprattutto perché le sue offerte durano per sempre. Lo stesso concetto vale infatti anche per la Giga 180, soluzione mobile che include al suo interno tutto quel che serve con minuti, giga e messaggi.

Iliad: la nuova Giga 180 è disponibile ogni mese per soli 9,99 € e per sempre

Il prezzo della promo in questione è davvero unico siccome consiste in 9,99 € mensili per sempre. Qualcuno potrebbe pensare che è uguale a quello visto in altri casi, ma di certo Iliad offre qualcosa in più. Con la sua Giga 180 infatti il provider mette a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso ogni gestore, messaggi illimitati verso chiunque e infine 180 giga per Internet con navigazione 5G inclusa.

Questa offerta, oltre a costare poco, ha anche un altro vantaggio: permette agli utenti di sottoscrivere l’offerta offerta in fibra ottica per la rete fissa risparmiando 5 € mensili. Ad un prezzo mensile di soli 19,99 € si può avere quindi anche Iliad a casa alla massima velocità. Tutto è disponibile sul sito ufficiale con le informazioni di cui avete bisogno.