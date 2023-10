Tra non molto tutti gli utenti in Italia avranno la possibilità di creare un Canale Whatsapp. Questa nuova opzione dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo fallo occhiolino a una funzione presente da parecchio tempo su Telegram. Non è la prima volta che il team di Meta “approfitti” dei sistemi già testati e oliati su quest’ultima applicazione.

Al momento la funzionalità su whatsapp è disponibile già per coloro che possiedono l’app su un dispositivo iOS (iPhone) e che hanno installato l’aggiornamento 23.20.76. scaricabile sull’App Store.

I Canali Whatsapp sono efficaci?

I canali sono stati lanciati pochi mesi fa, quindi i dati a disposizione per la loro analisi sono ancora molto pochi. Tuttavia, si può studiare l’esperienza degli utenti su Telegram per capire se effettivamente questa funzione abbia o meno un senso.

I canali, sia su Whatsapp che su Telegram, hanno una funzionalità passiva. La comunicazione adoperata in questo caso è detta verticale. Il proprietario è l’unico a poter postare i contenuti, o aggiornamenti, mentre i follower hanno la possibilità di interagire solo tramite emoji. Alcuni potrebbero pensare che questa opzione sia molto simile alle liste broadcast, ma in realtà non è così. Queste, a differenza dei canali, offrono la possibilità all’utente di rispondere in chat private e non pubbliche.

Per entrare poi nella lista bisogna essere aggiunti e non ci si può iscrivere autonomamente. Le liste, quindi, sono in un certo qual modo più macchinose rispetto ai canali e forse proprio questa è stata la causa del loro insuccesso. Tuttavia, sono molto utili, Purtroppo però gli utenti non ne hanno compreso l’efficacia.

Come creare i canali

Se state pensando di creare un canale Whatsapp sappiate che il procedimento è piuttosto semplice. Per prima cosa dovrete aprire la sezione aggiornamenti, dove sono contenute anche le storie, e poi cliccare sul “+”. Fatto ciò, visualizzerete due opzioni: “trova canali” o “crea un canale”. Da desktop non è ancora possibile effettuare tale azione e non si sa nemmeno quando questa verrà implementata. Al momento come già detto la funzione di creazione del canale è limitata agli iPhone, ma si suppone che nelle prossime settimane sarà scaricabile su tutti i dispositivi mobili.