Qualcomm da sempre è azienda leader nel settore dell’innovazione nell’alimentazione del PC, ed essendo il 2024 un punto di svolta, ha deciso di lanciare oggi una nuova piattaforma, la serie Snapdragon X, con il chiaro intento di incrementare le prestazioni, la connettività, la durata della batteria ed il computing dell’intelligenza artificiale.

Le piattaforme affondano le radici nell’esperienza che Qualcomm ha acquisito nel corso degli anni riguardo la progettazione di architetture eterogenee, alla sua base troviamo infatti la Qualcomm Oryon, capace di incrementare notevolmente il livello delle prestazioni, e migliorare l’efficienza energetica, tutto combinato con una NPU capace di offrire esperienze in linea con il futuro dell’intelligenza artificiale.

Qualcomm Snapdragon X, una piattaforma per il futuro

La nuova piattaforma Snapdragon X sarà caratterizzata da loghi e badge mai visti, che sfrutteranno la palla di fuoco iconica della serie Snapdragon, portando con sé una ventata di novità. La scelta di aggiungere la lettera X alla nomenclatura dipende dal desiderio di volerla distinguere da tutte le altre per mobile, è caratterizzata da un design premium, utile per garantire agli utenti un enorme balzo in avanti nel livello qualitativo, che permetterà comunque una facile comprensione nell’utilizzo quotidiano o nella navigazione al suo interno.

Al momento attuale non sono state fornite finestre di lancio o di utilizzo in determinati dispositivi, si tratta dell’ultima tecnologia presentata da Qualcomm, della quale sentiremo sicuramente molto parlare in tempi relativamente brevi, quando compariranno le prime notizie in merito all’adozione della stessa in prodotti di fascia alta che arriveranno il prossimo anno sul mercato.