L’introduzione dei canali è stata accolta con un certo entusiasmo. Dopo un po’ però sono stati sollevati i primi malcontenti quando ci si è resi conto che non era possibile per tutti gli utenti aprire un proprio canale. È emerso che i primi canali aperti appartenevano a coloro che era stati invitati direttamente da Meta. Infatti, è facile notare come i canali esistenti al momento appartengono per lo più a grandi istituzioni, gruppi editoriali o artisti. Dunque, mancano ancora content creator indipendenti, che potrebbero rappresentare il vero valore di quella funzionalità al fine di trasformare WhatsApp in un vero social media completo. E proprio per questo pare che nelle prossime settimane finalmente arriverà un aggiornamento che aprirà finalmente le porte dei canali a tutti.

I canali di WhatsApp per tutti

A quanto pare, quella rilasciata da WhatsApp è una sorta di versione di prova, per testare le funzionalità dell’opzione e l’accoglienza del pubblico. Il giudizio positivo degli utenti della nota app di messaggistica istantanea ha spinto l’app di Meta ad aggiornare le sue impostazioni ed ora finalmente sarà consentito a tutti di aprire un proprio canale su WhatsApp.

Per poterli aprire basterò andare sull’app di WhatsApp, nella sezione aggiornamenti, dove ora è disponibile la funzione “trova canali”. Qui comparirà anche la funzione “Crea il tuo canale WhatsApp” appena sarà disponibile per tutti gli utenti.

L’aggiornamento è già arrivato su iOS e probabilmente sarà a breve seguito anche su Android. Una volta arrivato anche lì, la funzione verrà rilasciata gradualmente tra tutti i vari utenti. Infatti, alcuni utenti potranno creare i canali immediatamente, mentre altri saranno costretti ad attendere un po’, proprio come è accaduto con il lancio iniziale coinvolgendo con il tempo un numero sempre più alto di utenti.

L’introduzione per tutti gli utenti dei canali trasformerà nuovamente l’app. Presto WhatsApp si apre a nuove possibilità, non solo quindi un’app per la comunicazione uno-a-uno, ma un vero social media utilizzato per informarsi e intrattenersi. Il nuovo aggiornamento non contiene algoritmi complessi come avviene per Facebook. Tutti possono creare un proprio canale e chiunque potrà abbonarsi al canale e seguirne tutti i contenuti.

Voi siete entusiasti di questo nuovo aggiornamento? Pronti a creare un vostro canale?