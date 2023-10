L’operatore WindTre è scelto da tantissimi utenti per le sue offerte convenienti e la qualità della sua rete. Periodicamente il gestore esalta i suoi vantaggi proponendo sempre nuove tariffe che suscitano particolare curiosità per i costi ridotti e l’abbondante quantità di Giga inclusi.

Questo mese il gestore ha stravolto il suo pacchetto di offerte dedicato ai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero. In particolar modo, sono i clienti Iliad e MVNO a ricevere delle offerte davvero eccezionali.

WindTre contro Iliad e MVNO: nuove offerte operator attack a partire da 7,99 euro al mese!

I clienti Iliad e MVNO che decidono di trasferire il loro numero a WindTre hanno a disposizione ben cinque offerte differenti.

La prima è la WindTre GO 75 M, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 GB di traffico dati per la navigazione.

A seguire la WindTre GO 150 M con Easy Pay, che prevede ugualmente una spesa di 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Andando incontro a una spesa di 8,99 euro al mese, invece, i clienti in questione potranno attivare la nuova WindTre GO 150 M con Easy Pay che, pur offrendo contenuti identici a quelli previsti dall’offerta appena descritta, permette di navigare alla massima velocità disponibile.

I più esigenti potranno optare per le due offerte con Giga illimitati. La prima è la WindTre GO Unlimited con Easy Pay, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e consente di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione. I clienti che desiderano ricevere gli stessi contenuti, pur affrontando la spesa mensile tramite credito residuo, infine, potranno richiedere la WindTre GO Unlimited, che necessita di una spesa mensile di 10,99 euro.

Si ricorda che le offerte in questione non sono rivolte a tutti, bensì a coloro che effettueranno il trasferimento del numero da Iliad, CoopVoce, LycaMobile, PosteMobile e Fastweb.