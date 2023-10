Quante volte vi sarebbe piaciuto poter leggere un messaggio ricevuto su WhatsApp, senza che venisse mostrata la doppia spunta blu? scommettiamo molte, infatti ricordiamo che tutte le volte in cui viene aperto un messaggio all’interno della chat, il sistema provvede a spuntarlo doppiamente, mostrandolo anche al mittente.

Per ottenere il risultato desiderato è prima di tutto necessario aver scaricato l’ultima versione disponibile, per Android o iOS, per questo motivo dovete effettuare una ricerca sullo store di riferimento, per verificare di non dover scaricare un aggiornamento. Allo stesso modo non sono necessarie app di terze parti, di conseguenza l’utente si ritrova a non dover installare nulla di nuovo nel proprio smartphone.

WhatsApp, un trucco molto richiesto dagli utenti

Ottenere il risultato desiderato è decisamente più semplice di quanto immaginiate, poiché basterà dirigervi nella sezione di ricerca (dopo aver aperto WhatsApp, ovviamente), e digitare il nome del contatto di cui volete leggere il messaggio senza farvi vedere. Nella parte inferiore verranno mostrati tutti i risultati, potrete selezionare l’ultimo invio e leggerlo senza che il mittente riceva la notifica di lettura.

Il discorso non vale proprio per le chat di gruppo, per le quali sarà necessario dirigersi nelle informazioni dello stesso e selezionare la voce “esporta chat senza i media“, così facendo potrete scaricare tutta la conversazione sullo smartphone, ed accedervi poi in un secondo momento.