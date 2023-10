Sono sempre molto numerosi gli utenti che cercano in rete soluzioni alternative per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea offre a tutti gli utenti una serie di servizi e di funzioni particolarmente utili per rendere la comunicazione sempre istantanea e continua. Tra questi servizi e queste funzioni, però, la chat stessa nasconde delle potenzialità non conosciute da tutti.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Tra i principali trucchi che è possibile annoverare in casa WhatsApp vi è quello relativo all’invio di messaggi senza essere online. Oltre all’opzione per nascondere l’ultimo accesso e lo stato online attraverso il menù Impostazioni, gli utenti della chat possono valutare queste due alternative molto valide.

Per inviare messaggi ad amici e contatti senza essere online, uno strumento utile è dato dalle notifiche. Sulle versioni di WhatsApp aggiornate su iPhone e su dispositivi Android gli iscritti alla chat hanno la possibilità di rispondere ad un messaggio direttamente dalla notifica, senza quindi aprire direttamente la pagina principale con tutte le conversazioni.

E’ possibile rispondere con le notifiche sia i messaggi da chat singoli sia da chat di gruppo. Unico limite è la possibilità di inviare solo un messaggio per volta, senza la possibilità di effettuare invii multipli.

Altro trucco per comunicare da offline su WhatsApp è dato dagli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Su Android e iPhone, gli utenti possono dettare alle intelligenze artificiali il testo da scrivere e il contatto scelto per l’invio senza aprire l’app. Questo gruppo è molto utile per le chat singole, mentre ancora non è stato esteso alle chat di gruppo.