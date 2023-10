Le strisce LED permettono di avere una luce continua e un’estetica avvolgente nello spazio in cui viene utilizzato. Ci sono occasioni in cui vogliamo illuminare una superficie dove la luce viene riflessa.

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo 10 metri di strisce LED marca Meross ad un super prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Strisce LED Meross ad un prezzo super su Amazon

È possibile controllare la striscia WiFi tramite Siri o con un altro HomeKit (iOS 13 o superiore). Led sono controllabili tramite telecomando e app di iPhone/Android. È possibile controllare lo stato della luce. Potrebbe cambiare la luce in colori differenti con solo un cellulare. Molto spontaneo e libero.

Queste strisce LED sono realizzate con luci LED in colori RGB. Può essere utilizzato in diverse occasioni per creare l’atmosfera desiderata. La funzionalità di controllo con la voce viene incontro alle esigenze di chi desidera interagire con le luci LED in modo veloce e senza dover ricorrere al telecomando o all’applicazione mobile.

La striscia LED ha una lunga durata e un basso consumo energetico. Dopo che il sole è tramontato, accendi la striscia luminosa. Non è impermeabile ed è progettato per uso interno. La decorazione del soggiorno e della camera da letto, l’illuminazione delle scale. La superficie adesiva sul retro offre una facile installazione. Sono disponibili a 33.95 euro il pezzo da 10 metri seguendo questo link.