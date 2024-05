Apple iPhone 15 Pro Max è lo smartphone migliore del momento, un prodotto che permette a tutti gli utenti di raggiungere le specifiche tecniche e le prestazioni più interessanti, dietro il pagamento di un contributo allineato con le performance generalmente offerte.

Al giorno d’oggi è facile pensare di acquistare uno smartphone di questo tipo, soprattutto grazie alle ottime promozioni che Amazon ha deciso di mettere a disposizione del consumatore finale. Il prezzo di vendita è ridotto, in particolare per l’acquisto di un modello con 256GB di memoria interna (non espandibile), nella sua bellissima colorazione Titanio Blu.

Apple iPhone 15 Pro Max: offerta assurda oggi

Potete oggi mettere le mani sul top dei top di casa Apple ad un prezzo estremamente conveniente, infatti l’acquisto di iPhone 15 Pro Max prevede una riduzione effettiva di 240 euro sul listino originario, così da poter spendere in finale solamente 1249 euro, contro i 1489 euro previsti in origine. Andate qui per acquistare.

Il modello in promozione, come era lecito immaginarsi, è completamente no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore, con alle spalle anche la garanzia della durata di 24 mesi, che copre ogni singolo difetto di fabbrica. Da notare, ad ogni modo, che le specifiche tecniche non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che avremo sempre a disposizione un ampio pannello da 6,7 pollici di diagonale, il bellissimo Liquid Retina da 6,7 pollici con ProMotion, e soprattutto refresh rate che può raggiungere fino a 120Hz, per poi andare subito ad affidarsi al processore A17 Pro, di Apple, un chip innovativo, definito dalla stessa azienda il più potente di sempre. Le fotocamere di alta qualità chiudono il cerchio per un prodotto incredibile sotto molteplici punti di vista.