Meater, azienda leader nel settore della produzione di accessori per il barbecue ed il controllo della temperatura smart, capace di creare il primo termometro smart per la cottura della carne e del pesce, ha deciso di approfittare della due giorni di offerte di Amazon, andando a lanciare incredibili sconti su tutte le varianti dei propri prodotti.

Gli utenti potranno acquistare a soli 81,75 euro (al posto di 109 euro), il Meater originale, il singolo termometro da cucina che permette di monitorare lo stato della cottura direttamente dal proprio dispositivo mobile, ricevendo a propria volta una notifica nel momento in cui la pietanza risultasse pronta.

Volendo spendere 96,75 euro, grazie all’ottima offerta attiva in questi giorni, al posto di 129 euro di listino, è possibile puntare direttamente su Meater Plus, ovvero lo stesso termometro da cucina, con le medesime caratteristiche tecniche, alle quali si aggiunge una portata wireless decisamente più estesa: capace di raggiungere addirittura 50 metri.

Meater, tutti i prodotti scontati al 50%

In ultimo vi parliamo di Meater Block, in vendita oggi a 224,25 euro (contro i 299 euro di listino), rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che vogliono gestire più cotture in contemporanea, infatti è un set composto da 4 sonde wireless, organizzate in un comodissimo porta termometro realizzato in legno, il quale permette comunque di cuocere anche in modalità stand-alone, ovvero senza l’ausilio dello smartphone.

Tutte le sonde, indipendentemente dal modello, possono essere utilizzate con ogni smartphone in commercio, per poi essere lavate senza problemi in lavastoviglie, così da non richiedere ogni volta il lavaggio più delicato a mano.