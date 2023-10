Il tempo, in tutte le sue forme, ci permette di comprendere il nostro passato e prevedere il nostro futuro. Ogni dimensione è fondamentale ed una delle scale più particolari, e al contempo affascinanti, sono gli attosecondi. Questa unità rappresenta un tempo incredibilmente breve e ha suscitato parecchio interesse grazie alla ricerca effettuata da tre scienziati che hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica.

La loro scoperta pioneristica potrebbe vuoi portare non solo ad una nuova concezione dello scorrere dei secondi e delle ore, ma permette anche di approfondire gli studi molecolari.

La rivoluzione scientifica con lo studio degli attosecondi

Gli attosecondi sono brevi un milione di volte in più rispetto ad un secondo. In uno solo, infatti, vi è una quantità di attosecondi pari ai secondi scorsi dall’inizio dell’universo, ben 13,8 miliardi di anni orsono. Si tratta di un concetto alquanto difficile da comprendere, ma fondamentale per capire come avviene il movimento delle particelle e degli elettroni degli atomi.

La ricerca degli scienziati sugli attosecondi pone le basi per lo studio di processi fondamentali che prima erano totalmente inaccessibili. Trattandosi anche dell’analisi degli elettroni, probabilmente si riuscirà anche a comprendere meglio il funzionamento dell’elettronica per poi svilupparla.

Operando, infatti, a livello degli attosecondi si potrebbero elaborare i dati miliardi di volte più velocemente. Una dei tre Premi Nobel, la fisica Anne L’Huillier, ha anche creato un laser capace di innescare impulsi di luce incredibilmente brevi. Questa tecnologia è ancora in via di sviluppo ma potrebbe essere fondamentale per rivoluzionare la chimica e l’elettronica, oltre che far manipolare gli elettroni.

Inoltre, esiste anche un nuovo studio chiamato attochimica. Questa si è approfondita potrebbe portare alla creazione di fonti d’energia luminose che andrebbero ufficialmente a sostituire i combustibili fossili. Quindi, per concludere, questo campo scientifico basato sugli attosecondi costituisce per tutta l’umanità le basi della costruzione tecnologica ed energetica. Il futuro, da questa prospettiva, sembra essere radioso.