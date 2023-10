I nuovi iPhone 15 Pro in titanio sono stati la svolta nella produzione dei cellulari. I primi modelli sul mercato senza alluminio potrebbero aver innescato una sorta di reazione a catena che coinvolge anche Samsung.

Nel corso dell’ultimo secolo, l’umanità ha compiuto passi da gigante nel mondo della tecnologia. Con la diffusione degli smartphone abbiamo assistito a una trasformazione senza precedenti nel modo di comunicare, lavorare e trascorrere il tempo libero. Gli smartphone sono diventati compagni insostituibili nella nostra vita quotidiana. Ma quando si parla di telefoni cellulari è importante riflettere anche sui materiali utilizzati per costruirli. L’alluminio, con le sue proprietà di leggerezza e resistenza, ha trovato il suo posto da protagonista nella produzione degli smartphone. Questo metallo, nonostante i suoi vantaggi, non è però esente da problemi. La sua estrazione è spesso associata a gravi danni ambientali e a pratiche di lavoro iniquo in alcune parti del mondo. La necessità di ridurre l’impronta ecologica dei nostri dispositivi ha portato molti a riflettere sulla sostenibilità dell’uso dell’alluminio negli smartphone.

Samsung verso il titanio?

Secondo un report pubblicato da SamMobile, Apple non è l’unico marchio interessato alla produzione di dispositivi in titanio. Pare infatti che Samsung stia già lavorando per poter lanciare i suoi Galaxy in titanio.

Il rapporto pubblicato da X (ex Twitter) riferisce che Samsung sarebbe intenzionata a rilasciare i nuovi dispositivi in titanio prossimamente. I rumor si soffermano sull’uscita del prossimo Galaxy S24 e in molti si chiedono se siano proprio questi i dispositivi con cui Samsung farà il suo ingresso nella produzione in titanio.

Le voci in rete sono tante. Molti suppongono che Samsung potrebbe affidarsi a terze parti per produrre scocche in titanio per i suoi modelli Plus ed Ultra. Questo però porterebbe ad un inevitabile aumento dei prezzi per gli smartphone prodotti con il nuovo materiale.

I rumor per il momento però restano tali, dato che non ci sono state conferme da Samsung. Anzi, negli scorsi giorni sembra essere quasi arrivata una contro-conferma. Secondo altri leaker diffusisi in rete viene data per certa la conferma dell’uso di alluminio anche per la prossima gamma di smartphone.

Dal canto suo Apple, per i suoi iPhone 15 Pro e Pro Max, non ha sostituito per intero l’alluminio con il titanio. La struttura intera resta la stessa e continua essere in alluminio per migliorare la conduttività termica che viene agevolata proprio dall’unione di questi due materiali. Il titanio non è in grado di dissipare completamente il calore e quindi non è consigliabile realizzare uno smartphone completamente con questo materiale.

Se i rumor su Samsung verranno confermati sarà probabile che anche l’azienda adotti un approccio simile, utilizzando un mix dei due materiali. Ma le cose sono ancora in bilico e non si conosce quale sarà il reale futuro dei prossimi Galaxy.