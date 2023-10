Telecamera di sorveglianza, il nostro smartphone può sostituirla

Se possiedi un vecchio smartphone che giace inutilizzato in un cassetto, potresti trasformarlo in una telecamera di sorveglianza domestica. Grazie alla connettività Wi-Fi e ai sensori fotografici, questi dispositivi possono essere facilmente convertiti in sistemi di monitoraggio. Diverse applicazioni, disponibili sia per Android che per iOS, offrono tale funzionalità, ciascuna con le proprie peculiarità.

Telecamera di sorveglianza: le app che permettono di utilizzare il proprio smartphone

Una delle app più popolari è Alfred Camera, che è gratuita e compatibile con entrambi i sistemi operativi. Dopo aver scaricato l’app sul dispositivo che fungerà da “centralina” e su quelli che saranno utilizzati come telecamere, è necessario registrarsi e aggiungere gli altri dispositivi scansionando un codice QR. L’app offre anche una funzione di rilevamento del movimento, che invia notifiche push quando rileva attività. Tuttavia, la versione gratuita ha alcune limitazioni, come un massimo di due dispositivi collegati e una conservazione delle registrazioni per una settimana. La versione a pagamento elimina queste restrizioni e costa 4,99 euro al mese o 2,49 euro al mese con un abbonamento annuale.

Un’altra opzione è IP-Cam Sicurezza Domestica, che offre funzionalità simili ma con l’aggiunta di integrazione con Google Drive e Dropbox per il salvataggio in cloud. Anche in questo caso, la versione gratuita è limitata nel tempo e la versione Pro costa 6,49 euro, offrendo funzionalità aggiuntive come la registrazione continua e la visione notturna.

Se preferisci un’opzione più versatile, atHome Camera potrebbe essere la scelta giusta. Questa app non solo trasforma smartphone e tablet in telecamere di sorveglianza, ma può anche convertire vecchi PC e Smart TV. Richiede l’installazione di due applicazioni separate: atHome Camera per il dispositivo di ripresa e atHome Video Streamer per il dispositivo di visualizzazione. Offre funzionalità come il rilevamento del movimento, l’audio bidirezionale e la possibilità di controllare da remoto l’angolazione della telecamera. La versione premium offre ulteriori funzionalità e varia nel prezzo da 1,99 euro per rimuovere gli annunci fino a 41,99 euro per un anno di servizio cloud.

In ogni caso, è fondamentale posizionare i dispositivi vicino a una presa di corrente e assicurarsi che abbiano accesso a una connessione internet stabile. Con queste soluzioni, il tuo vecchio smartphone può diventare un utile strumento di monitoraggio domestico.