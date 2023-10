> ~Rox💜~:



L’azienda automobilistica Volkswagen sta per disattivare l’app We Connect. Questa verrà ben presto sostituita ufficialmente da un’altra applicazione già presente su Play Store e sull’App Store. Pertanto, in quest’ultime settimane, la società ha cominciato ad inviare gli avvisi agli utenti, ricordando loro di passare subito alla nuova app per non perdere i servizi e i vantaggi che questa offre.

La nuova app Volkswagen disponibile negli store

Uno dei servizi a cui possono accedere i proprietari di una vettura Volkswagen è stato fino ad ora l’app We Connect. Con essa si poteva effettuare l’accesso a diverse funzioni di bordo e controllare facilmente lo stato dell’auto con il proprio smartphone. Attivando l’abbonamento “premium” era poi possibile chiudere od aprire il veicolo, verificare che portiere, finestrini e le altre componenti funzionassero alla perfezione. Inoltre l’app permetteva il controllo il chilometraggio, dei dati di marcia e degli appuntamenti, se presenti, con il service.

Il servizio offerto dall’azienda si è dimostrato sin da subito molto apprezzato e si può comprendere il perché. Questo, probabilmente, è il motivo principale per cui hanno lavorato su una nuova app integrativa ed innovativa da donare agli utenti. Nel nuovo modello della piattaforma sono state aggiunte a queste altre funzionalità ideate per chi possiede un auto elettrica Volkswagen. L’app sostitutiva (e come detto già disponibile) si chiama solo Volkswagen ed ha all’interno molti dei servizi disponibili nella “vecchia” con altri nuovi.