Il pezzotto, il meccanismo che ha permesso nel corso degli anni a milioni di consumatori sull’intero territorio nazionale di godere dell’IPTV per raggiungere la visione gratuita di Sky e DAZN, sembra essere ormai pronto per venire messo al bando, in seguito alle ultime disposizioni del governo locale.

Il fenomeno dell’IPTV è purtroppo molto diffuso in Italia, basti pensare che ad oggi sono oltre 10 milioni gli utenti che hanno guardato almeno una partita, con perdite che sono state stimate, considerando l’intera stagione, anche superiori al miliardo di euro. Come potete facilmente intuire, il tutto è talmente grande da non poter passare inosservato, e per questo motivo il governo ha preso alcune contromisure.

Se volete avere i coupon Amazon gratis, allora dovete subito correre ad iscrivervi al canale Telegram dedicato, che trovate al seguente link.

IPTV, il pezzotto è messo a dura prova

La prima idea è stata quella di cercare di interrompere la visione dei contenuti il prima possibile, per questo motivo sono stati nuovi poteri all’AGCOM, la quale oggi può richiedere il blocco da parte dell’operatore telefonico in soli 30 minuti. Così facendo gli utenti dovrebbero stancarsi presto del problema, e della perdita di tempo, e di conseguenza fare un abbonamento legale.

Dall’altro sta attuando un nuovo meccanismo di facile individuazione dell’utente finale, il che permetterebbe di individuare facilmente colui che ne fruisce, con nuove multe che partono da un minimo di 516 euro, a salire poi anche verso svariate migliaia di euro (che potrebbe sfociare in una pena detentiva, solo in rarissimi casi).