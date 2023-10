Samsung è in procinto di lanciare una nuova serie di prodotti Galaxy FE per il 2024, che includerà il Galaxy Tab S9 FE, il Galaxy S23 FE e i Galaxy Buds FE. Questa mossa è vista come un tentativo di Samsung di consolidare la sua presenza nel segmento di fascia media del mercato, offrendo dispositivi di alta qualità a prezzi più accessibili rispetto ai suoi modelli di punta. La divisione argentina ha rilasciato un’immagine che mostra l’intera gamma di prodotti in arrivo, sebbene l’immagine sia stata successivamente rimossa dal sito ufficiale.

Samsung Galaxy S23 FE: le caratteristiche dei nuovi arrivi

Il Galaxy Tab S9 FE è previsto in due versioni, standard e Plus, e si prevede che offrirà una serie di funzionalità avanzate per competere con altri tablet sul mercato. Per quanto riguarda il Galaxy S23 FE, le informazioni trapelate suggeriscono che il dispositivo sarà dotato di connettività 5G e potrebbe presentare un design rinnovato rispetto ai modelli precedenti. Le immagini di stampa del dispositivo sono già circolate online, alimentando ulteriormente l’anticipazione.

I Galaxy Buds FE, d’altra parte, sono attesi con grande interesse. Amazon India ha confermato il nome del prodotto attraverso una pagina dedicata, permettendo agli utenti di registrarsi per ricevere notifiche sulla disponibilità del dispositivo. Sebbene i dettagli specifici non siano stati rivelati, si prevede che gli auricolari saranno dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) e potrebbero essere prezzati intorno ai 99,99 dollari.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che nonostante l’entusiasmo attorno a questi nuovi prodotti, esistono alcune preoccupazioni. Ad esempio, il volume di trading del Galaxy S23 FE è significativamente inferiore rispetto ai livelli passati, e vi è una notevole variazione negli afflussi di capitale da paese a paese. Inoltre, la serie FE ha suscitato alcune critiche per l’uso dei chipset Exynos, che sono considerati inferiori rispetto ai chipset Snapdragon. Nonostante queste sfide, la nuova serie Galaxy FE di Samsung rappresenta un passo significativo nel tentativo dell’azienda di espandere la sua presenza nel mercato di fascia media.