Avete presente il mantello dell’invisibilità di Harry Potter, con il quale il piccolo mago riesce ad intrufolarsi praticamente dove vuole senza venire scoperto da nemici o dai maestri? ebbene i soldati che lottano per la patria Ucraina, avrebbero creato una tecnologia molto simile, che gli permetterebbe di risultare invisibili alle termocamere dei droni nemici.

Il progetto era in lavorazione dal 2015, sponsorizzato direttamente dal governo ucraino per la difesa dei propri confini, è stato portato nel tempo avanti da Brave1. L’idea iniziale era quello di utilizzare il tessuto per la guerra del Donbass, indossandolo i cecchini sarebbero stati di difficile individuazione da parte del nemico, proprio perché andrebbe a schermare il calore emesso dal corpo umano, rendendo l’utilizzatore praticamente invisibile; con il prosieguo della guerra, tuttavia, si sta rivelando un componente fondamentale anche per la controffensiva dello stesso esercito.

Mantello dell’invisibilità di Kiev, la controffensiva dell’Ucraina

A confermare il tutto, oltre alle immagini di cui sopra, è lo stesso ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, sottolineando proprio gli enormi passi in avanti nell’invisibilità del singolo soldato, in contrasto con la crescente tecnologia che permetterebbe l’individuazione da remoto e da molto lontano.

Ogni anno che passa le potenze di tutto il mondo lavorano duramente per innovare e per ideare un qualcosa che gli permetta di superare in astuzia e tecnologia un nemico ipotetico. Gli sforzi, e gli investimenti, degli ultimi 8 anni dell’Ucraina stanno oggi fornendo i primi frutti.