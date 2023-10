OPPO e OnePlus, stanno per arrivare OnePlus Open e OPPO Find N3

In una mossa che segna una collaborazione significativa nel settore degli smartphone, OnePlus e OPPO stanno lavorando congiuntamente alla creazione di un nuovo smartphone pieghevole. Peter Lau, Chief Product Officer di OPPO e co-fondatore di OnePlus, guida i team di entrambe le aziende in questo progetto ambizioso. Il dispositivo sarà commercializzato con entrambi i marchi, sebbene non sia stato specificato quale marchio verrà utilizzato in quali mercati. Tuttavia, le voci suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere chiamato OnePlus Open per il mercato globale e OPPO Find N3 per il mercato cinese.

OPPO e OnePlus: i miglioramenti

La collaborazione tra OnePlus e OPPO è un segno della crescente convergenza nel settore degli smartphone, soprattutto nel segmento dei dispositivi pieghevoli. Entrambe le aziende hanno una storia di innovazione e design di alta qualità, e questa partnership potrebbe portare a un prodotto che combina il meglio di entrambi i mondi. OPPO ha dichiarato che il nuovo dispositivo avrà una cerniera migliorata, che sarà il 37% più resistente e conterrà 31 componenti in meno rispetto al modello precedente, l’OPPO Find N2. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di un meccanismo di scorrimento per gli avvisi, una caratteristica che potrebbe migliorare l’usabilità.

Le specifiche tecniche trapelate del dispositivo sono altrettanto impressionanti. Si prevede che il dispositivo avrà un display interno da 7,82 pollici e uno esterno da 6,31 pollici. Inoltre, potrebbe offrire fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0, che sono specifiche al top di gamma nel mercato degli smartphone attuali.

Un altro dettaglio interessante è la data di annuncio prevista per il OnePlus Open, fissata per il 19 ottobre. Questa data potrebbe essere strategica, poiché potrebbe coincidere con altri lanci importanti nel settore tecnologico, permettendo a OnePlus e OPPO di catturare una quota significativa dell’attenzione dei media e dei consumatori.

Nel complesso, la collaborazione tra OnePlus e OPPO potrebbe segnare un punto di svolta nel settore degli smartphone pieghevoli, offrendo ai consumatori un dispositivo che combina design innovativo, funzionalità avanzate e prestazioni di alta qualità. Con specifiche tecniche impressionanti e una collaborazione di alto profilo, questo dispositivo è destinato a fare notizia nel mercato globale degli smartphone.