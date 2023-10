WhatsApp è un cantiere, il 2023 ha visto introdurre tantissime novità da parte di Meta all’interno della nota applicazione di messaggistica istantanea, mettendo sul piatto una serie di funzioni innovative ed uniche nel loro genere, come appunto la futura possibilità di inviare messaggi video, in aggiunta alla rivoluzione dettata dai messaggi vocali.

A breve, stando a quanto comunicato, dovrebbero vedere la luce gli avatar, semplici immagini personalizzate, che già troviamo ad esempio su iOS, che vanno a riproporre una caricatura del soggetto proprietario dell’account. Questi possono essere utilizzati, ad esempio, per la propria immagine del profilo, così da non dover inserire una foto reale, oppure semplicemente da inviare in forma di sticker con varie espressioni.

WhatsApp, dove trovare gli avatar

Accedere agli avatar è decisamente più semplice di quanto possiate immaginare, infatti dovete prima di tutto aprire l’applicazione di WhatsApp, dopo aver verificato di aver scaricato l’ultimo aggiornamento disponibile (per farlo dirigetevi direttamente sul Play Store). Una volta che ne siete convinti, dovete premere sui tre pallini in alto a destra e selezionare la voce Impostazioni.

Dalla nuova schermata posizionatevi su Avatar, inserito nella parte più bassa, per poi premere “Crea il tuo avatar”, in questo modo avvierete un tutorial guidato con il quale avrete la possibilità di realizzare il vostro “io” in miniatura, da utilizzare come vi dicevamo per l’immagine del profilo, o più semplicemente per emoticon realizzate ad hoc da inviare ad amici e parenti.