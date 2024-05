Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook di fascia intermedia, in vendita comunque a meno di 700 euro, che viene messo a disposizione dei consumatori che vogliono avere libero accesso ad un prodotto che permetta comunque di raggiungere discrete prestazioni generali, senza dover sottostare ad un prezzo eccessivamente elevato.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, il tutto mosso dal processore AMD Ryzen 5 7520U, che prevede anche una configurazione di base con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza alcuna personalizzazione software, ciò sta a significare che il consumatore potrà a tutti gli effetti godere di una esperienza classica con il sistema di casa Microsoft.

Lenovo IdeaPad Slim 3, un prezzo bassissimo per il notebook

Il notebook di casa Lenovo è tutt’altro che costoso, dovete sapere infatti che il prodotto in questione sarebbe disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 649 euro, e che allo stesso tempo l’azienda americana ha deciso di applicare una corposa riduzione del prezzo finale di vendita, riducendolo del 18%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 529 euro. Acquistatelo tramite questo link.

La connettività fisica e virtuale non mancano per questo notebook di fascia media, essendo comunque compatibile con WiFi 6 dual band e bluetooth, ma anche integrando sul frame due porte HDMI, un jack da 3,5mm, una porta USB-C ad alta velocità e varie porte USB-A. Nel momento dell’acquisto potrete scegliere anche il modello da acquistare, impostando prima il processore, che potrà variare in relazione alla necessità, ma anche il quantitativo di GB di RAM o addirittura l’SSD integrato, scegliendo tra 512 o 1TB.