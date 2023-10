Lidl rinnova le proprie offerte mettendo a disposizione di tutti gli utenti in Italia un risparmio praticamente unico nel proprio genere, con il quale riuscire ad avvicinare gli stessi sia alla tecnologia di ultima generazione, che in egual modo ai beni di prima necessità.

I prezzi del volantino sono indubbiamente in forte ribasso rispetto al passato, ricordando comunque che gli stessi sono attivi in esclusiva gratis nei punti vendita fisici, e non online sul sito ufficiale, location nella quale sono esclusi tutti i tipi di sconti. Le scorte, purtroppo, risultano essere limitate, di conseguenza si consiglia caldamente di velocizzare al massimo la scelta finale.

Lidl, occasioni imperdibili con il volantino

La campagna promozionale è da considerarsi attiva solamente fino a Domenica 8 Ottobre, salvo esaurimento anticipato delle scorte, e mette a disposizione buoni prezzi bassi applicati sui principali prodotti per il fai-da-te, gli utenti attenti al benessere del proprio udito, possono pensare di acquistare un fonometro, pagandolo solamente 11,99 euro, oppure un datalogger clima, che costa al contrario 22,99 euro.

La pulizia dell’esterno è assolutamente fondamentale, ecco quindi che potrebbe tornare utile una idropulitrice, in vendita nel periodo corrente a 149 euro, passando anche per la lavapavimenti da esterno, da collegare alla suddetta idropulitrice, dal prezzo finale di 29 euro.

Gli sconti indicati, e molti altri ancora, vi attendono oggi in tutti i negozi di Lidl sparsi per il territorio nazionale.