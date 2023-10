WhatsApp è diventata ormai, a tutti gli effetti, la piattaforma di messaggistica istantanea per eccellenza. Per quanto essa possa essere in competizione con Telegram, resta comunque l’app più installata al mondo.

La sua particolarità sta soprattutto nel fatto che la piattaforma sia in continuo aggiornamento, con l’introduzione di servizi e funzioni sempre nuove e all’avanguardia. Funzioni che consentono, di volta in volta, di migliorare e rendere più intuitiva, ma anche più sicura, la nostra esperienza d’uso.

Tuttavia, al di là delle funzioni che tutti conosciamo, ci sono alcuni trucchi nascosti che poche persone conoscono e che possono essere applicati al fine di “eludere” le limitazioni dell’app ed accedere a nuove opportunità di utilizzo.

Trucco WhatsApp: Ecco come funziona

A tal proposito, parlando di trucchi WhatsApp, vi è uno, in particolare, che teniamo a presentarvi.

Quante volte vi è capitato di ricevere un messaggio che però non avevate intenzione di visualizzare subito, ma che volevate tanto leggere.

Ebbene, grazie a qualche piccolo trucco, è possibile aprire una chat senza che l’altro contatto lo sappia.

Quindi possiamo colmare la nostra curiosità, simulando allo stesso tempo un atteggiamento distaccato.

Tale trucco è valido sia per le singole conversazioni, sia per le chat di gruppo.

Per leggere il messaggio ricevuto da un singolo contatto, basterà semplicemente scrivere, nella barra di ricerca, il nome della persona che ci ha appena scritto e scorrere la pagina fino in fondo.

In questo modo, apparirà tutta la lista degli ultimi messaggi ricevuti che saranno disponibili alla lettura, senza fare diventare le spunte blu.

Per quanto concerne invece le chat di gruppo, basterà andare sulle informazioni del gruppo stesso e cliccare sull’opzione “esporta chat senza i media”.

In questo modo, la chat in questione verrà salvata sul vostro dispositivo come un normale file e, da qui, potrete aprirla e procedere alla lettura senza alcun problema.

Insomma niente di più semplice e veloce.