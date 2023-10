Tutta Italia in queste settimane, chi prima e chi dopo, è stata coinvolta nell’arrivo del messaggio di prova del nuovo sistema di IT-Alert.

Cos’è IT-Alert? Si tratta di un nuovo sistema molto utile che dovrebbe avvisare i cittadini italiani, tramite l’arrivo di un SMS associato a un allarme acustico, dell’arrivo di una grave emergenza. Lo scopo è sicuramente quello di aiutare i cittadini ad affrontare le crisi tempestivamente

Ovviamente il messaggio non arriverà a tutti gli italiani, ma solo ed esclusivamente a quelli coinvolti in prima persona dall’emergenza. Il funzionamento dell’avviso IT-Alert si basa sul cell-broadcast che funziona anche in caso di campo telefonico limitato.

Ma IT-Alert è in caso di avvisarci dell’arrivo di ogni tipo di pericolo? Purtroppo no, e andiamo a scoprire il perché.

Perché IT-Alert non funziona con i terremoti

L’IT-Alert inviato dalla protezione civile funziona solo in determinati di casi di pericolo e non per tutti. In particolare, le emergenze di cui avviserà sono le seguenti: eruzione vulcanica, maremoti, incidenti nucleari, forti piogge e incidenti che riguardano la ceduta di dighe e di alcuni stabilimenti.

Gli sciami sismici non rientrano tra questi poiché non sono eventi che si possono prevedere in alcun modo e di conseguenza l’allarme non suonerà, come si è già potuto osservare in relazione alle scosse di terremoto che in queste settimane hanno colpito la zona dei Campi Flegrei.

Inoltre la Protezione Civile fa sapere che IT-Alert è un sistema che risente ancora di tanti limiti e che quindi può essere soggetto a errori.