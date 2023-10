IT-ALERT, una sigla di cui avrete sentito sicuramente parlare nel corso delle ultime settimane, atta ad individuare il sistema di allarme nazionale, una nuova funzione che entrerà in vigore a breve, con l’obiettivo di fornire un servizio globale in caso di emergenza e calamità naturali.

Avete sentito suonare il vostro smartphone alle 12:00 in punto nelle precedenti settimane? si è trattato del test di IT-ALERT, il sistema di allerta della protezione civile, nato con l’obiettivo di informare i cittadini in tempo reale. Il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice, la Protezione Civile invia un messaggio direttamente su ogni smartphone dei cittadini che si trovano in una specifica area, con una notifica che continuerà a suonare fino a quando lo stesso utente non l’avrà effettivamente guardata.

Ricordatevi delle offerte Amazon che avete gratis solamente sul vostro smartphone con l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale.

IT-ALERT, quando suonerà

Le fasi di test del servizio sono ancora effettivamente in atto, dal 12 settembre al 13 ottobre (l’ultima è nella provincia autonoma di Bolzano), in tutta la penisola sono suonati gli smartphone di ogni singolo cittadino. Ma quando effettivamente verrà inviato un SMS di allerta?.

A rispondere alla domanda ci pensa direttamente la Protezione Civile, ricordando che prima di tutto il servizio entrerà in vigore a partire dal 2024, e riguarderà solamente casi straordinari come: maremoto, crollo di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari (o simili) ed incidenti riguardanti stabilimenti industriali.

In ogni suddetta situazione riceverete una notifica solo se effettivamente sarete a rischio, ovvero vi troverete nelle immediate vicinanze dell’evento catastrofico.