Il produttore tech OnePlus sta preparando l’arrivo di un nuovo tablet economico ma non solo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente sul mercato il OnePlus 11R in una nuova inedita colorazione, ovvero Solar Red. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 11R arriva ufficialmente nella nuova colorazione Solar Red

OnePlus 11R si tinge di rosso nell’inedita colorazione Solar Red. Come già accennato in apertura, infatti, il noto produttore tech ha da poco deciso di dare una rinfrescata a questo smartphone dotandolo di questa fantastica colorazione. Dalle immagini possiamo infatti notare la presenza di una backcover nella colorazione Solar Red.

Tutta la backcover è tinta in questa collocazione ed è inoltre realizzata con materiale in simil pelle. Rimane di colore nero con rifinitura lucida il modulo fotografico dello smartphone posto in alto sul lato sinistro della backcover. Oltre a questo, la nuova versione dello smartphone può vantare la presenza di ben 18 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X, mentre lo storage interno arriva ad addirittura 512 GB.

Le prestazioni sono poi sempre elevate grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8+ Gen 1. Troviamo poi sempre una batteria molto capiente dotata del supporto alla ricarica rapida da addirittura 100W. Sul fronte, poi, lo sma continua ad avere un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 11R nella nuova inedita colorazione Solar Red sarà per il momento disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 523 euro.