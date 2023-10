Se siete soliti fare lunghi viaggi con la vostra auto o addirittura avete un’automobile attrezzata per dormire, o meglio “camperata”, non deve mancarvi un frigo da mettere al suo interno.

La piattaforma Amazon sta proponendo questo prodotto scontato di 200 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone un frigo per auto scontato da 200 euro

Questo frigorifero portatile funziona fino a 40 ore se collegato a una batteria plug-in opzionale da 298Wh. Il frigo per auto può contenere 60 lattine di bevande da 330 ml. Il frigo per auto GLACIER produce 18 cubetti di ghiaccio in 12 minuti. Con un divisorio rimovibile che lo separa in due zone e un controllo indipendente della temperatura, entrambe le sezioni possono raffreddare da 10°C a -25°C.

Utilizza GLACIER con la leva e le ruote smontabili per trasportare il refrigeratore da 12 V ovunque vada. Dispone di pannelli isolanti sottovuoto, che contribuiscono a ottimizzare l’efficienza energetica e a ridurre il consumo di energia, l’impronta di carbonio e l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento del refrigerante.

Il prodotto solitamente ha un prezzo di 1.199 euro ed ora potete acquistarlo con un coupon sconto di 200 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.