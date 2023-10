La piattaforma Amazon sta proponendo VEVOR Generatore di Turbine Eoliche a Forma di Lanterna 600W ad un prezzo davvero molto interessante.

Si tratta di un prodotto ideale per barche, gazebo, cabine o case mobili, nonché per mulini a vento verdi, integratori energetici familiari, aziendali e industriali e altro ancora. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

VEVOR Generatore di Turbine Eoliche a Forma di Lanterna 600W

Il materiale della lama è stampato a iniezione sintetica con materiale in fibra di nylon rinforzato ad alta resistenza. Allo stesso tempo, anche l’elegante lama a spirale è progettata con un’aerodinamica per far funzionare il rotore in modo fluido, affidabile e silenzioso.

Progettato con CA PMG trifase, vanta un microprocessore intelligente a bassa coppia e ad alta potenza che può regolare efficacemente la corrente e la tensione. Aumenta l’utilizzo dell’energia eolica e la produzione annuale di energia. Il design speciale del rotore aumenta la velocità di rotazione delle lame. Con i doppi cuscinetti, il movimento della ventola è più stabile. Bassa vibrazione e basso rumore. La sua forma tridimensionale e compatta ha una bassa velocità del vento iniziale e un’ampia area sopravvento, che gli consente di generare elettricità a basse velocità del vento.

Questo kit generatore eolico verticale viene fornito con un controller interno e un telaio installati, più convenienti della flangia e del controller esterno. Il tipo di telaio e il design del controller integrato ti impediranno di installare errori, risparmiando più tempo e processo. Seguendo questo link lo potrete acquistare al prezzo di 158.94 euro.