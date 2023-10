Solana, tutto ciò che non sapete sulla criptovaluta

Solana è emersa come una delle criptovalute più apprezzate dalle istituzioni finanziarie, secondo un recente rapporto di CoinShares. Questa preferenza istituzionale ha contribuito a mantenere un TVL (Total Value Locked, ovvero l’importo totale delle attività sulla blockchain) in costante crescita. James Butterfill, responsabile della ricerca per CoinShares, ha sottolineato che mentre l’attività nel settore delle altcoin è stata generalmente bassa, Solana rappresenta un’eccezione notevole.

Solana: le novità sull’altcoin del momento

Nel 2023, Solana ha registrato 27 settimane consecutive di performance positive, un risultato che può essere attribuito in parte alle numerose partnership che la rete ha stretto con istituzioni finanziarie di rilievo, tra cui Visa. Queste collaborazioni hanno contribuito a consolidare la posizione di Solana nel mercato delle criptovalute, anche a discapito di altre piattaforme con un numero maggiore di utenti attivi e sviluppatori, come Ethereum.

Secondo i dati di DefiLlama, il TVL di Solana è attualmente il più alto dall’inizio dell’anno, con circa 338 milioni di dollari. Il token SOL ha anche visto un aumento del 25% nell’ultima settimana, un andamento che sembra essere in contrasto con le recenti tendenze del Bitcoin. Alcuni analisti suggeriscono che questi afflussi potrebbero essere correlati all’attuale stallo politico negli Stati Uniti, sebbene Butterfill abbia evidenziato la complessità di isolare fattori specifici che influenzano il mercato delle altcoin.

Tuttavia, è importante notare che nonostante questi sviluppi positivi, il volume di trading di Solana è ancora significativamente inferiore rispetto ai livelli passati. Ad esempio, i volumi di trading attuali sono di circa 3 miliardi di dollari al giorno, rispetto agli 11 miliardi dello scorso anno. Inoltre, vi è una notevole variazione negli afflussi di capitale da paese a paese. Gli Stati Uniti hanno registrato deflussi settimanali di 19 milioni di dollari, mentre il Canada e l’Europa hanno visto afflussi di 17 e 23 milioni di dollari rispettivamente.

In definitiva, mentre Solana ha dimostrato una resilienza e una crescita notevoli, sostenute da un forte interesse istituzionale e da partnership strategiche, rimangono alcune incertezze. Queste includono la volatilità del mercato delle criptovalute, le sfide normative e la concorrenza da parte di altre piattaforme blockchain. Tuttavia, la sua performance nel 2023 suggerisce che Solana potrebbe avere un ruolo significativo nel plasmare il futuro del settore delle criptovalute.