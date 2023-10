La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo una soluzione per archiviare le proprie criptovalute. Stiamo parlando della Ballet Real Bitcoin.

Altro non è che un’esperienza utente semplice ed elegante che permette ai nuovi utenti di ricevere, conservare, inviare, comprare e vendere criptovalute. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ballet Real Bitcoin in vendita su Amazon

La carta è molto innovativa, è facile da utilizzare e soprattutto non servono conti, impostazioni, password. I vostri fondi verranno conservati al 100% offline in un deposito freddo e non correrete alcun rischio di hackeraggio elettronico. Nessuna manutenzione: portafogli fisici in acciaio inox che non richiedono manutenzione o aggiornamento elettronico. Da regalare: portafogli progettati per rappresentare fisicamente la vostra criptovaluta; appena il portafoglio è caricato con la criptovaluta diventa un bene fisico al portatore, come oro o contante – ideali come oggetti regalo e per introdurre nuove persone alla criptovaluta.

Puoi usare una carta di credito/debito per acquistare criptovalute e depositarle automaticamente nel tuo portafoglio Ballet. Chiavi private controllate dall’utente: i nostri portafogli, creati con un’ottica di decentralizzazione per utenti finali con controllo delle loro chiavi private e degli asset digitali. Portafogli realizzati secondo algoritmi di crittografia e decrittografia collaudati e testati per garantire sicurezza ai tuoi fondi con software open source.

L’app Ballet Crypto, un’applicazione che completa il tuo portafoglio Ballet mantiene i tuoi asset completamente offline, non memorizza le credenziali del tuo portafoglio e non può accedere alle tue chiavi private e nessuno può hackerare o accedere in altro modo ai tuoi fondi tramite l’app. L’app ti permette di gestire facilmente i tuoi asset in tempo reale. Crediamo nella privacy dell’utente, non richiediamo alcuna registrazione account e non ci sono costi mensili. Seguite questo link per ottenerla a soli 45 euro.