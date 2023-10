Il Team Meta, azienda proprietaria di Whatsapp, lavora senza sosta per donare agli utenti un’esperienza di messaggistica sempre più performante ed eccellente. In questi mesi hanno introdotto diverse novità e funzionalità che hanno cambiato il modo in chattiamo ogni giorno.

Una delle più recenti è la funzione che riguarda la scrittura nelle chat. Finalmente, anche scopiazzando un po’ Telegram, gli sviluppatori hanno introdotto la possibilità di modificare i messaggi anche dopo quando questi sono già inviati. L’implementazione di questa opzione speciale era necessaria per aumentato la qualità delle conversioni. In questo modo possiamo evitare incomprensioni e soprattutto modificare qualcosa che abbiamo scritto e di cui ci siamo pentiti, prima che l’altro se ne accorga.

Modificare un messaggio su Whatsapp

Prima di spiegarvi come fare per modificare un messaggio inviato su Whatsapp, è necessario fare una premessa. Potrete utilizzare questa funzione soltanto entro 15 minuti da quando questi sono stati inoltrati. Sei state pensando di cambiare un messaggio scritto tempo fa, questo non è possibile.

Per attivare l’opzione vi basterà cliccare sul messaggio da voi scelto e tenerlo premuto. Fatto ciò, dovrete selezionare i tre pallini posizionati in alto a destra e toccare la voce Modifica. In appena un secondo riuscirete a riscrivere completamente ciò che avete inviato. Ultima cosa che dovete tenere in conto e che al di sotto del messaggio l’altro utente, così come vuoi, leggerete una scritta in piccolo che avverte della modifica.

Certo, voi penserete che quest’ultimo dettaglio poteva essere evitato, ma in realtà il suo scopo è molto importante. Voi senza di esso, in caso di episodi particolari di cui è necessario avere le prove, non si potrebbe dimostrare l’accaduto.