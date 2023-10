Lo sviluppo e la diffusione dell’intelligenza artificiale sta portando ad una vera e propria rivoluzione di innumerevoli settori, tanto da venire sfruttata anche per vere e proprie truffe telefoniche. Non è raro l’utilizzo inappropriato di immagini, come ad esempio la notizia trapelata recentemente di un Tom Hanks ricreato con l’intelligenza artificiale per una pubblicità, ma difficilmente avremmo pensato che potessero ricreare la nostra voce per una truffa,

E’ quanto accaduto ad un amministratore delegato di una realtà britannica, il quale in una telefonata avvenuta idealmente con il proprio superiore, avrebbe ricevuto un ordine di inviare un bonifico di 220’000 euro ad un’azienda sita in Ungheria. Di base nulla di strano, peccato che all’altro capo del telefono non si trovasse a tutti gli effetti il CEO, bensì una intelligenza artificiale che è stata in grado di copiare alla perfezione la sua voce, interloquendo al contrario con un malvivente. Nel momento in cui si sono accorti del problema, il denaro era già stato fatto sparire, trovandosi in Messico per essere diviso poi in tantissime altre piccole somme.

Truffa assurda mette in serio pericolo il vostro denaro

Tutto questo per sottolineare quanto ad oggi sia difficile riconoscere una truffa, a meno che non prestate particolare attenzione ad alcuni aspetti: l’ID del chiamante, diffidate se vi chiamano da un numero sconosciuto, in caso contrario richiedete di effettuare una videochiamata, ed ovviamente fate attenzione quando vi chiedono in cambio del denaro.