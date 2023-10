Google Pixel Buds Pro si aggiornano, aggiunte nuove funzioni e tante colorazioni

Google aggiorna ufficialmente le Pixel Buds pro, le cuffiette di fascia medio-alta presentate lo scorso anno, con l’aggiunta di nuove funzioni. L’aggiornamento più importante di sempre è in fase di roll-out in questi giorni, con l’introduzione di miglioramenti legati all’intelligenza artificiale, atti a facilitare l’utilizzo.

Le Pixel Buds Pro integrano l’IA nella riproduzione audio, la quale cerca di migliorare la resa sonora in relazione all’ambiente circostante, mantenendo una qualità delle chiamate decisamente superiore al normale. Le cuffiette supportano ora la banda ultralarga di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, per una voce più chiara, nitida e naturale; la stessa permette di ridurre al massimo il rumore di sottofondo, anche delle persone che vi circondano mentre siete in chiamata.

Google Pixel Buds Pro, le altre novità dell’update

Tra le altre novità dell’update, sempre grazie all’ausilio dell’IA, si aggiunge la funzione che riconosce in automatico una conversazione con un’altra persona, interrompendo da sola la musica, senza dover toccare fisicamente le cuffie, con lo switch diretto in modalità Trasparenza; nel momento in cui invece avrete terminato il dialogo, verrà riattivata la cancellazione del rumore e si riprenderà la riproduzione musicale.

Per favorire l’utilizzo delle cuffiette anche nel gaming, la latenza è stata ulteriormente ridotta, con maggiore compatibilità con gli ultimi Pixel 8. In ultimo, sull’app dedicata sono disponibili consigli per mantenere in salute il vostro udito, con indicazioni particolari sul massimo volume da raggiungere; gli utenti in possesso di un Chromebook potranno scaricare finalmente l’app dedicata, o meglio la web app dedicata.

L’aggiornamento software è completamente gratuito per tutti i possessori di Pixel Buds Pro.