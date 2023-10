Il grande giorno è alle porte: domani 4 ottobre la nuova serie di smartphone Google Pixel 8 sarà presentata ufficialmente! L’azienda ha già diffuso in rete degli spot pubblicitari che hanno rivelato il design dei dispositivi in arrivo e con l’ultimo annuncio ha anche elencato i motivi per i quali tutti dovrebbero acquistare un Pixel 8. A poche ore dal lancio ufficiale, dunque, riassumiamo le principali anticipazioni emerse fino a questo momento.

Google Pixel 8 e 8 Pro: tutte le novità previste sui nuovi dispositivi di Mountain View!

Switch to Pixel – Pixel 8 (Pro) pic.twitter.com/hGfQbFDpug — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 30, 2023

La notizia più recente riguardante la serie di smartphone Google Pixel 8 fa riferimento a una delle colorazioni nelle quali sarà possibile acquistare i dispositivi. L’azienda ha introdotto la colorazione Bay con il lancio di una cover per Galaxy Z Fold e adesso la tonalità blu chiaro distinguerà anche il Pixel 8.

L’annuncio pubblicitario condiviso da Google, inoltre, fa riferimento ai motivi per i quali tutti dovrebbero acquistare il top di gamma in arrivo. Il punto su cui l’azienda sembra fare maggior leva riguarda la facilità nel trasferire foto, video e altri dati dal vecchio smartphone al nuovo Google Pixel 8. Il colosso afferma che sarà semplicissimo copiare tutte le informazioni presenti sul proprio dispositivo e riportarle sul nuovo Pixel in totale sicurezza, ma non solo.

Un particolare sul quale punta molto è la presenza di funzionalità che, tramite l’impiego di intelligenza artificiale, permetteranno agli utenti di personalizzare foto e video anche nel caso in cui si tratti di scatti effettuati da un altro dispositivo.

Le specifiche tecniche dei due top di gamma in arrivo sono state più volte riportate nel corso degli ultimi mesi. Sappiamo, infatti, che il Google Pixel 8 Pro sarà il modello più sofisticato, dotato di un display da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, di un chip Google Tensor G3 e di un comparto fotografico a tre sensori con principale da 50 MP.