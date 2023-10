Il servizio PostePay è utilizzato da tantissimi italiani grazie alla sua comodità e alla sicurezza per gli acquisti. Inoltre, basta ricaricarla all’occorrenza senza doversi preoccupare di particolari tasse. Vi siete mai chiesti però quale sia il costo reale di tale comodità? Non tutti conoscono le tariffe legate all’uso di questa carta prepagata e distribuita da Poste Italiane.

In moltissimi la utilizzano, eppure pochi sono a conoscenza dei costi o delle offerte mensili proposte da Poste Italiane a cui possono accedere.

La PostePay Evolution

Per prima cosa c’è la PostePay Evolution che funziona come una qualsiasi carta prepagata. La differenza principale è che in questo caso si ha un Iban, come un qualsiasi altro servizio bancario. Tuttavia, come per tutte le offerte sottoscrivibili (ad esempio quelle per la rete mobile), anche questo servizio fornito dalle Poste deve essere ben conosciuto e compreso. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della PostePay Evolution? Prima di tutto bisogna conoscere il costo che è di circa 12 € l’anno.

Si deve tener conto che questa carta può essere caricata in modo da effettuare qualsiasi operazione bancaria, come l’acquisto su un qualsiasi sito e-commerce, la sottoscrizione ad un abbonamento streaming. Un vantaggio è dato proprio dalla possibilità di fare queste operazioni senza però incorrere in processi burocratici, classici delle banche tradizionali.

La Evolution può essere usata anche negli store fisici essi può utilizzare per prelevare denaro contante. Inoltre, esiste l’alternativa Business creata appositamente per chi ha una Partita Iva. Per attivare la carta basta recarsi presso gli uffici postali, chiedendo di essere ricevuti da un consulente. Questo vi aiuterà a comprendere quali siano le offerte del momento e le opportunità legate al conto corrente. Dopodiché va effettuata l’attivazione online. Altra pratica utile è quella di conoscere le recensioni di coloro che hanno potuto già sperimentare i servizi. La PostePay, in questo caso, se comparata ad altri istituti bancari, sembra che offra ottimi servizi.