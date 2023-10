La stagione autunnale porta ad importanti novità sotto il fronte della telefonia mobile. Come sempre i provider attuano una doppia strategia: se da un lato per i nuovi clienti ci sono interessanti promozioni low cost per la telefonia mobile, dall’altro, spesso e volentieri, gli abbonati storici si trovano ad affrontare delle rimodulazioni unilaterali dei contratti. Nelle recenti settimane, ad esempio, TIM ha aggiornato alcuni suoi listini per le ricaricabili.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano a settembre

In linea con il passato, anche in questa circostanza le rimodulazioni che hanno colpito gli utenti di TIM sono legate alle offerte propedeutiche alla portabilità del numero da altro provider. Dallo scorso 28 agosto, molti clienti con le cosiddette offerte winback si troveranno a pagare sino a 2,99 euro al mese per il rinnovo della loro promozione.

Al netto delle rimodulazioni sui costi mensili, però, gli abbonati che hanno scelto di restare in TIM potranno beneficiare di una serie di compensazioni in base alle loro esigenze. Le possibilità sono tre: aggiungere 50 Giga extra sul loro profilo ricaricabile, oppure ricevere la tecnologia del 5G a costo zero o, infine, ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

Nelle scorse settimane TIM ha avvisato tutti i clienti che hanno subito queste rimodulazioni unilaterali sui costi attraverso una serie di SMS informativi. Proprio negli stessi SMS ci sono indicazioni su date e modalità per effettuare, ove possibile, la disdetta del proprio piano senza alcuna penale e senza alcuna spesa per la chiusura del contratto in alternativa agli aumenti di prezzo.