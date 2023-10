Se state cercando un power bank che possa aiutarvi a far arrivare la batteria del vostro smartphone/tablet a fine giornata, abbiamo la soluzione giusta per voi!.

Stiamo parlando del power bank proposto dalla piattaforma Amazon, da 10.000 mAh, in offerta del 25%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone un power bank da 10.000 mAh

Il power bank in questione è tascabile, leggero e si può mettere facilmente in tasca, nella pochette o nella borsetta. La potenza massima in uscita può raggiungere i 20W, caricando il dispositivo due volte velocemente. Il caricatore portatile supporta la tecnologia di passaggio che può caricare i dispositivi durante la ricarica.

Doppia porta USB-A e Typpe-C compatibile con tutti i dispositivi mobili. La batteria supporta la ricarica a bassa corrente e può funzionare con dispositivi di piccole dimensioni come cuffie Bluetooth, AirPods, fitness tracker, orologi intelligenti, ecc. Visualizza in modo intelligente la potenza disponibile e lo stato di carica. Consente di conoscere con precisione la potenza disponibile. Visualizza in modo intelligente la potenza disponibile e lo stato di carica. Consente di conoscere con precisione la potenza disponibile.

Tecnologia esclusiva, le protezioni integrate proteggono i dispositivi da corrente eccessiva, surriscaldamento e sovraccarico. Il sistema di sicurezza multi-protezione garantisce una protezione completa per voi e per i vostri dispositivi. A questo link lo potrete acquistare al prezzo di 25.99 euro da scontare ancora del 25%.