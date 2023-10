Online diventa sempre più frequente il rischio di imbattersi in app malware create con il solo scopo di intrufolarsi nei nostri dispositivi e copiare tutti i dati contenuti al loro interno.

Proprio in quest’ultimo periodo, i tentativi di truffe attraverso l’installazione di app ingannevoli sono aumentati a vista d’occhio.

Tanto è vero che sono state individuate ben 38 applicazioni, presenti su Google Store dei dispositivi Android, riconosciute come particolarmente pericolose.

A tal proposito, alcuni potrebbero pensare di non poter mai cadere in truffe del genere, eppure sono stati registrati più di 35 milioni di utenti ingannati in questo modo.

La gran parte dei quali provenienti dagli Stati Uniti, Canada, Cina e Brasile.

Tuttavia anche in Italia non siamo di certo immuni da questo rischio.

App e malware, attenzione a queste app, rubano i vostri dati

In questo caso, le app che sono riconosciute come pericolose, sono quelle che risultato essere una copia del rinomato gioco Minecraft.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di app che sono davvero identiche al gioco originale.

Per questa ragione difficile da riconoscere come truffaldine.

Tuttavia, al loro interno è presente un virus che una volta installato sul proprio dispositivo inizia ad infettarlo, senza che noi riusciamo ad accorgercene.

In quanto, soprattutto in questo caso, parliamo di un tentativo di truffa che riesce ad ingannare anche gli utenti più esperti.

Proprio perché il gioco che verrà scaricato appare, il tutto e per tutto, uguale all’originale.

Ma, senza che l’utente se ne renda conto, sul dispositivo iniziano a comparire messaggi pubblicitari in background.

Con il solo scopo di monitorare le vostre attività ed azioni.

Per questa ragione, per quanto qualcuno possa pensare di essere tutelato dal possesso di un antivirus, in realtà non è affatto così.

Stiamo parlando di truffe realizzate ad hoc da hacker esperti e che è davvero difficile riconoscere.

Google ha comunque provveduto ad eliminare queste app dal proprio Store.

Ma, ovviamente, non siamo salvi da altri tentativi di truffa se non ancora più complicati e pericolosi.

Per questa ragione, vi raccomandiamo di prestare sempre particolare attenzione verso ciò che decidete di installare sui vostri dispositivi.

Valutate bene le altre recensioni, il numero di download, le fonti di ogni applicazione prima di procedere con il download.

E pensate che, anche malgrado tutto ciò, non si è mai completamente al sicuro.