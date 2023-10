OnePlus e Oppo decidono di unire le proprie forze nella presentazione del loro smartphone pieghevole, un prodotto che abbraccia lo spirito “Never Settle” di Oneplus, con il quale riuscire a presentare un dispositivo dotato di schermo molto ampio e specifiche tecniche di altissimo livello.

In seguito alla fusione del 2021, i due marchi hanno continuato a collaborare strettamente tra di loro, nell’idea di mettere in pratica tutte le competenze e l’esperienza accumulata negli anni. Una sinergia che verrà estesa anche alla commercializzazione del prossimo pieghevole, che seguirà appunto strategie marketing differenti in relazione all’area, ma che punterà ad un unico obiettivo: creare il miglior smartphone pieghevole di sempre. Il tutto sarà possibile data l’esperienza di Oppo nella creazione di smartphone pieghevoli, nelle fotocamere e nella realizzazione di design moderni, appoggiandosi invece lato software sull’incredibile fluidità di OnePlus (oltre che hardware innovativo, senza trascurare l’alert slider caratteristico).

OnePlus e Oppo, arriverà il primo smartphone pieghevole

Il punto di forza del pieghevole che verrà è rappresentato dalla cerniera, grazie agli oltre 600 brevetti di OnePlus, è stato possibile ridurre le dimensioni ed il peso della stessa, riuscendo nel contempo a migliorarne pesantemente la resistenza (ad esempio rispetto a Oppo Find N2 Flip ha 31 componenti in meno, più piccola del 37%). Ciò ha permesso di ottenere più spazio all’interno del device, da utilizzare per hardware o per implementare le più amate funzioni degli utenti.

Gli obiettivi posti dal brand sono due: offrire un ampio display e mantenere un design compatto. Il nuovo pieghevole li rispetterà alla perfezione, con una fotocamera potente, una interfaccia fluida e senza interruzioni, un display di grandi dimensioni e molto altro ancora.

Al momento attuale non è stata comunicata una finestra di lancio del prodotto discusso e citato nell’articolo.