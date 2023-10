HMD, azienda che produce smartphone del marchio Nokia, ha deciso di iniziare a produrre gli smartphone 5G direttamente in Europa, il primo sarà il Nokia XR21, disponibile per gli utenti enterprise, perfettamente allineato con il potenziale di crescita dei dispositivi sul territorio nostrano, che secondo le ultime stime di Canalys prevede un incremento del 7% per quanto riguarda il 2024.

Con la crescente domanda dei clienti enterprise, ovvero tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone per uso lavoratovi, HMD è stata in grado di sviluppare processi e capacità che l’hanno facilitata a portare la produzione di dispositivi mobile sul territorio nostrano. Tutti i device che verranno prodotti saranno sottoposti a test software e malware europei molto rigorosi, con la possibilità di aggiungere anche un livello di sicurezza ulteriore, se richiesto dal cliente stesso.

I dati, in linea con gli standard dell’Unione Europea, vengono archiviati ed elaborati direttamente sui server di HMD in Finlandia, ma allo stesso tempo Nokia XR21 viene realizzato per una maggiore resistenza nel tempo (con certificazione IP69K e resistenza agli standard militari), oltre che il suo essere eco-sostenibile (scotta in alluminio 100% riciclato e batteria con supporto al 60% di ricariche in più).

HMD, come celebrare il trasferimento della produzione

Per festeggiare un evento così importante, HMD ha deciso di dare la possibilità agli utenti di acquistare una edizione limitata di Nokia XR21, provenienti appunto dalla linea di produzione nostrana. I modelli in questione saranno caratterizzati dalla dicitura Made in Europe, oltre che da un colore Frosted Platinum e l’incisione del numero di serie direttamente sulla scocca (in confezione verrà aggiunto il certificato di origine).

La Limited Edition di Nokia XR21 potrà essere acquistata dal sito ufficiale Nokia al prezzo di 699 euro, sarà disponibile anche la colorazione Black dalle prossime settimane a soli 649 euro.