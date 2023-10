Manca soltanto un giorno al debutto ufficiale sul mercato del nuovo Google Pixel 8, eppure continuano a spuntare in rete tante nuove informazioni in merito. Nel corso delle ultime ore, infatti, è spuntato in rete addirittura un primo video unboxing che ci fa scoprire cosa ci sarà all’interno della confezione di vendita dello smartphone.

Google Pixel 8, avvistato in rete un primo video unboxing del nuovo device

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete un primo video unboxing del prossimo smartphone top di gamma di casa Google, ovvero il nuovo Google Pixel 8. Il video in questione è stato pubblicato in rete sul canale YouTube denominato PBKreviews. Osservandolo, possiamo dunque scoprire cosa ci sarà all’interno della confezione di vendita del nuovo smartphone.

In particolare, all’interno della confezione troveremo, oltre allo smartphone, un cavo di ricarica con uscite USB Type C- USB Type C, un adattatore sa USB Type C a USB A e la manualistica generale. Lo smartphone raffigurato nel video è quello con taglio di memoria da 128 GB e con 8 GB di memoria RAM, mentre la backcover è nella colorazione denominata Hazel. In rete sono anche emersi i presunti prezzi di vendita dei nuovi smartphone di Big G. Google Pixel 8, dovrebbe avere un costo di 800 euro, mentre Google Pixel 8 Pro dovrebbe avere un costo di 1100 euro.

Ricordiamo comunque che ormai mancano soltanto poche ore al debutto ufficiale dei nuovi smartphone di casa Google, quindi avremo a breve tutte le conferme riguardanti il design e l’spetto estetico, specifiche tecniche e prezzi ufficiali.