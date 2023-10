Samsung dovrebbe essere ormai pronta ad annunciare i suoi top di gamma della serie Galaxy S ma, come sempre, sarà necessario attendere i primi mesi del 2024 prima di poter scoprire tutte le novità introdotte dal colosso sui suoi smartphone.

Immagini e fughe di notizie hanno rivelato gran parte degli aggiornamenti in arrivo ma ogni informazione potrà essere ritenuta certa soltanto con l’arrivo ufficiale dei dispositivi.

Nell’attesa è possibile osservare ulteriori render creati da esperti del settore, che insieme alle ultime voci emerse offrono la possibilità di ottenere una visione ancora più completa di quello che sarà il design dei tre dispositivi.

Le ultime voci hanno fatto riferimento soprattutto a quello che potrebbe essere il display del nuovo Galaxy S24, ma non solo. Secondo alcune fonti, Samsung avrebbe intenzione di anticipare la data di lancio della sua serie Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24: ecco quando arriveranno i nuovi dispositivi!

Stando alla maggioranza delle voci, Samsung non apporterà modifiche rivoluzionarie ai suoi tre dispositivi, perlomeno dal punto di vista estetico. Si dice, infatti, che il Galaxy S24 sarà molto simile al suo predecessore con lievi modifiche che lo renderanno più alto e più sottile. Maggiori novità saranno riservate al modello Ultra, il quale avrà un design morbido con display da 6,8 pollici caratterizzato dalla presenza di cornici ridottissime.

Dettaglio che sta suscitando maggior scalpore riguarda la probabile presenza di una scocca in titanio. Samsung potrebbe sfidare apertamente Apple con dei top di gamma dotati di una nuova cover in titanio, proprio come gli iPhone 15 rilasciati dal colosso di Cupertino poche settimane fa.

Riguardo alla data di lancio non è da escludere la possibilità che Samsung decida di reagire al successo degli iPhone 15 anticipando la data dell’evento Galaxy Unpacked al mese di gennaio. Ogni anno il colosso rilascia i suoi smartphone a febbraio ma il 2024 potrebbe vedere un anticipo della data ufficiale.