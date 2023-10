WhatsApp, la principale piattaforma di messaggistica istantanea, è sempre in continuo aggiornamento, attraverso l’introduzione di nuove funzioni e servizi incentrati sulla tutela e la protezione della privacy degli utenti.

Tuttavia, malgrado l’app risulti essere piuttosto sicura, sembra che non riesca ad essere ancora completamente immune dai intenti truffaldini.

Infatti, proprio nell’ultimo periodo, la piattaforma è diventata il bersaglio preferito di alcuni esperti truffatori.

Questi ultimi, sfruttano la scarsa esperienza con la tecnologia di alcuni utenti, per farli cadere in truffe elaborate e davvero complicate da riconoscere in quanto tali.

WhatsApp, l’sms del parente in difficoltà

La truffa in questione che sta vedendo, nell’ultimo periodo, gli utenti di WhatsApp come vittime preferite, avviene attraverso l’invio di un Sms.

Il corpo del messaggio, inviato generalmente a dei genitori, ha lo scopo di generare una sensazione di emergenza e allarme nella psicologia di questi poveri malcapitati.

Infatti, fingendo di essere il figlio della vittima che ha smarrito il cellulare, viene inviato un SMS con all’interno questo specifico messaggio:

<< Ciao papà mi è caduto il telefono, questo è il mio nuovo numero. Per favore mi contatti su WhatsApp?>>

La vittima in questione, presa dal senso di urgenza per le sorti del proprio figlio, rischia così di cadere nel tranello.

In questo caso, l’obiettivo del truffatore è proprio quello di essere contattato su WhatsApp ed iniziare a parlare con voi, fino ad arrivare al punto di chiedere, per una ragione o un’altra, di ricevere un pagamento mediante bonifico bancario.

Alcuni di voi potrebbero pensare di non poter mai essere ingannati da una simile tipologia di truffa.

Tuttavia bisogna considerare che, nella maggior parte dei casi, le vittime preferite di questi raggiri sono persone anziane o comunque poco avvezze alla tecnologia.

Il cui unico pensiero diventa la sicurezza del proprio caro.

In conclusione

A tal proposito vi consigliamo quindi di prestare sempre particolare attenzione ai messaggi e alle mail che vi arrivano, soprattutto se da parte di utenti sconosciuti.

Internet è un mondo di innumerevoli opportunità, che possono essere sfruttate per una molteplicità di fini.

Dunque è sempre consigliabile valutare, con dovuta attenzione, ogni cosa che ci viene inviata.