PS5, ora è possibile raffreddarla con L'ACQUA

Ci sono voluti anni affinché la nuova PlayStation diventasse disponibile per tutti, siccome le scorte sono sempre state esigue. Attualmente però la PS5 è diventata uno dei migliori pezzi sul mercato, con prezzi molto bassi e soprattutto tanti utenti disposti ad acquistarla.

Secondo quanto riportato, non c’è mai stata così tanta affluenza e il motivo sta nelle grandi prestazioni di questa consolle che di certo non ha bisogno di presentazioni. Allo stesso tempo bisogna stare attenti con la manutenzione, riuscendo a gestire ogni aspetto. Uno dei problemi più grandi però riguarda il mantenimento dei livelli giusti per il sistema di raffreddamento della piattaforma.

PS5, ecco il nuovo modo per raffreddare al meglio la consolle

Non gestendo adeguatamente il raffreddamento, si può arrivare a fronteggiare problematiche difficili da risolvere che potrebbero rivelarsi gravi. Proprio per questo motivo bisogna sfruttare al meglio ogni consiglio trovato sul web, come ad esempio quello che parla della pulizia rispetto alla polvere che si accumula all’interno.

Rimuoverla può essere il punto di partenza giusto per evitare che la propria PS5 si surriscaldi improvvisamente, riportando dunque danni irreparabili. Secondo quanto riportato però ci sarebbe anche un’altra soluzione davvero interessante che negli ultimi giorni è stata lanciata da un’azienda chiamata EK Water Blocks.

Il QuantumX, sistema di raffreddamento ad acqua, costa circa 425 € ma c’è bisogno anche di altri pezzi che vanno acquistati a parte. Stiamo parlando di una finestra acrilica trasparente, una striscia LED e due porte utili per i tubi di raffreddamento.

Una volta posizionato tutto intorno alla PS5, sarà molto più semplice evitare guai relativi al surriscaldamento.