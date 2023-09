Whatsapp, Beta fa un passo avanti nella sicurezza con l'introduzione delle passkey

WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, continua a evolvere, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti. Una delle aggiunte più significative è l’apparizione delle passkey nella versione 2.23.20.4 beta per Android, un sistema di autenticazione che promette di essere sia semplice che efficace.

Whatsapp: un nuovo livello di sicurezza

Le passkey rappresentano un nuovo metodo di autenticazione che consente agli utenti di essere riconosciuti dalla piattaforma in modo più sicuro. Se si verificano problemi con l’autenticazione, gli utenti possono semplicemente utilizzare la sequenza utilizzata per sbloccare lo schermo del dispositivo, l‘impronta digitale o il riconoscimento facciale. Queste chiavi vengono conservate in un password manager, come quello di Google, e possono essere revocate dall’utente in qualsiasi momento.

Rollout Limitato e Nuova Interfaccia

Il rollout delle passkey è attualmente in corso per un numero limitato di utenti. Inoltre, la versione 2.23.18.18 beta ha introdotto una nuova interfaccia con un design più moderno, segno che WhatsApp sta investendo anche nell’esperienza utente.

Aggiornamenti su iOS e Altre Piattaforme

Parallelamente, WhatsApp sta lavorando a un restyling dell’app per iOS, introducendo nuove icone e tonalità di colore. Recentemente, l’app è stata finalmente lanciata su iPad, sebbene in versione beta. Questo dimostra l’impegno del team di WhatsApp nel fornire un’esperienza utente omogenea su diverse piattaforme.

Ulteriori Innovazioni e Funzionalità

Oltre alle passkey, WhatsApp ha introdotto altre novità, come il potenziamento delle chiamate di gruppo. In Italia, la funzione più recente è il debutto dei Canali, che offre agli utenti un nuovo modo di comunicare e condividere informazioni. Con l’introduzione delle passkey e altri aggiornamenti, WhatsApp sta chiaramente puntando a migliorare sia la sicurezza che l’usabilità della sua piattaforma. Questi sviluppi sono un segno positivo per gli utenti che cercano un servizio di messaggistica affidabile e funzionale, e suggeriscono che ulteriori miglioramenti sono in arrivo.