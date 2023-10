WhatsApp, OTTOBRE inizia con tre funzioni INCREDIBILI

Avete mai provato a valutare di uscire fuori dagli schemi? Dovreste farlo, soprattutto quando utilizzate delle applicazioni molto conosciute. Quando si tratta di WhatsApp ad esempio ci sono già svariate funzionalità, ma fuori ce ne possono essere molte altre interessanti. Questo semplicemente perché gli sviluppatori sanno che di queste piattaforme se ne fa largo utilizzo e per tale motivo arrivano delle feature di contorno.

C’è da dire che durante gli ultimi mesi WhatsApp ha riportato tanti aggiornamenti pieni di funzionalità. Gli utenti hanno cominciato a scoprirle tutte e a farle proprie, abituandosi a qualcosa che prima non avevano. Per avere però ancora di meglio, si può andare a fare un giro sul web per scoprire tre applicazioni di terze parti in particolare. Queste sono riuscite ad entrare nel cuore di svariati utenti che prima non valutavano soluzioni del genere e che oggi invece le pensano come fondamentali.

Proprio per questa motivazione, in basso abbiamo descritto tutte e tre le piattaforme. Ricordiamo che almeno per il momento sono gratuite per tutti e che soprattutto non hanno alcun aspetto che vada contro la legge.

WhatsApp, queste sono le funzioni che tutti dovrebbero conoscere: sono gratis

La prima applicazione utile da scaricare si chiama Whats Tracker, utile per scoprire in diretta con notifica quando uno entra o esce da WhatsApp.

La seconda applicazione è una di quelle più utili siccome consente di scoprire i contenuti che il vostro interlocutore ha cancellato appositamente prima che li leggeste. Si chiama WAMR.

Infine ecco l’app Unseen, in grado di far leggere esternamente i contenuti fuori da WhatsApp.